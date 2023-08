Inflazione: Urso, a settembre definitivo accordo sottoscritto da commercianti ed esercenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre sarà definito l'accordo sottoscritto dai commercianti, dagli esercenti, e a cui hanno aderito le confederazioni degli artigiani, delle cooperative, delle piccole e medie imprese, per un calmiere su un paniere di prodotti liberamente scelti dalla grande distribuzione in cui rientrano beni alimentari e prodotti per l'infanzia". Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo stamattina alla trasmissione "Agorà Estate" su Rai 3. "Già i produttori francesi hanno sottoscritto un patto come quello che proponiamo noi, mi auguro, mi aspetto che lo facciano anche nei confronti degli italiani e che firmeranno questo accordo", ha aggiunto.(Rin)