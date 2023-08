Viabilità: Aspi, su A1 chiusure notturne dello svincolo di Melegnano per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici agli interventi di ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano sud-Lodi, sarà necessario chiudere lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Bologna, nelle cinque notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto, con orario 21-5. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Binasco o di San Giuliano.(Com)