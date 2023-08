Roma: pino di 20 metri cade nel cortile di case Ater, ferite gravemente 3 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pino di 20 metri è caduto all'interno di un cortile di alcune case di proprietà Ater, ferendo gravemente tre ragazze minorenni. È successo in via Recanati, nel quartiere San Basilio, intorno alle ore 23 di ieri. Sul posto sono intervenuti le pattuglie del gruppo Tiburtino della polizia locale, che hanno posto sotto sequestro l'albero caduto. Le ragazze, rispettivamente di 12, 14 e 16 anni, sono state trasportate in codice rosso in ospedale. (Rer)