Mali: la missione Onu ritira i suoi uomini da una terza base militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) ha ritirato i propri uomini e mezzi dalla base militare di Goundam, nella regione di Timbuktu, nel quadro del piano per il completo abbandono del Paese entro la fine di quest'anno. Lo ha reso noto l'Onu in un comunicato, secondo cui l'operazione ha coinvolto soldati ivoriani e agenti di polizia del Bangladesh. Quella di Goundam è la terza base dalla quale i caschi blu si sono ritirati nel mese di agosto: il 13 agosto scorso era stato anticipato per ragioni di sicurezza l'abbandono della base di Ber, nel nord del Paese, mentre tra il 3 e il 4 agosto i militari onusiani avevano lasciato la base di Ogossagou, nel centro, da allora sotto il controllo dell'esercito di Bamako. In totale le operazioni di ritiro dal Mali coinvolgeranno circa 11.600 soldati e 1.500 agenti di polizia di decine di nazionalità diverse, precedentemente distribuiti in 13 tra basi e avamposti militari nel Paese. La decisione di lasciare il Paese del Sahel è stata assunta alla fine dello scorso giugno dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della giunta militare che ha preso il potere in Mali con un colpo di Stato nel 2020. (Res)