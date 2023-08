Serbia: ministro Finanze su analisi "Nin" su forza economica, chiara manipolazione statistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali ha definito "chiara manipolazione statistica, per non dire bugia" l'analisi pubblicata ieri dalla rivista belgradese "Nin" sull'indice di forza economica di otto Paesi della regione per il 2022 che assegnava al Paese balcanico il penultimo posto della classifica. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Senza entrare nei dettagli", ha detto il ministro, "la Serbia nei Balcani occidentali rappresenta oltre la metà del prodotto interno lordo totale, quindi in questo senso non è affatto in fondo alla classifica ma è la più grande gravità economica, di investimento e di consumo nella regione", ha affermato. Mali ha sottolineato che l'anno scorso la Serbia ha ottenuto un "afflusso netto di investimenti esteri diretti di 4,3 miliardi di euro, mentre l'afflusso nella Macedonia del Nord è stato di 670 milioni di euro, in Montenegro di 782 milioni e in Albania e Slovenia di 1,2 miliardi di euro ciascuno", ha precisato. Il ministro delle Finanze di Belgrado ha quindi aggiunto che il tasso di disoccupazione secondo i dati del 2022 "è del 9,6 per cento, migliore di quello della Macedonia del Nord, che ha registrato il 14,5 per cento, della Bosnia Erzegovina con il 15,4 per cento, del Montenegro con il 14,7 per cento e dell'Albania con l'11 per cento". (segue) (Seb)