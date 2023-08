Egitto: ex viceministro Difesa smentisce voci su sua candidatura a elezioni presidenziali 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex viceministro della Difesa dell'Egitto, generale Fouad Abdel Halim, ha smentito le voci sulla sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali previste per il 2024 nel Paese, alla luce del "persistente fallimento economico e sociale derivante da un regime che ha corrotto la vita politica". Lo ha affermato Abdel Halim secondo quanto riportato dal quotidiano online "Youm7", specificando di non possedere profili personali sui social né di aver incaricato qualcuno di gestire l'account a nome di "Media office - generale Fouad Abdel Halim" sulla piattaforma X (precedentemente nota come Twitter). Questo profilo, infatti, ha diffuso una dichiarazione riguardante l'intenzione di Abdel Halim di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. L'ex viceministro della Difesa egiziano ha comunicato che avrebbe sporto denuncia alle autorità competenti contro coloro che hanno creato un profilo falso a suo nome. (Cae)