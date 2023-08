Germania: forti piogge su Norimberga, sospesi treni e mezzi pubblici in Baviera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione dei treni e dei mezzi del trasporto pubblici è stata interrotta da ieri sera a causa del maltempo che ha colpito la Germania meridionale. Come riferisce il quotidiano "Die Zeit", la zona più colpita è quella della città bavarese di Norimberga. La polizia e i vigili del fuoco di Norimberga sono stati costretti a effettuare centinaia di operazioni a causa degli danni provocati dalle forti piogge. Molti scantinati e parcheggi sotterranei sono stati allagati e diverse persone sono state costrette a lasciare le loro autovetture uscendo attraverso i finestrini. La circolazione dei tram cittadini è stata interrotta a causa dell'allagamento di un tunnel. "Che violenta tempesta a Norimberga! La nostra vicinanza va a tutte le persone colpite. Molte grazie a tutti i servizi di emergenza che hanno vigilato per la sicurezza dei cittadini! I vigili del fuoco di Norimberga e dintorni hanno svolto un ottimo lavoro, così come il personale tecnico servizio di assistenza, soccorritori e polizia", ​​ha scritto il primo ministro della Baviera Markus Soeder su X (ex Twitter). (Geb)