Ucraina: anche i Paesi Bassi confermano ok degli Usa su invio aerei F-16

- Anche i Paesi Bassi hanno confermato di aver ricevuto l'approvazione dagli Stati Uniti per l'invio degli aerei da combattimento F-16 all'Ucraina. Lo ha riferito il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, sui suoi profili social. "Accogliamo con favore la decisione di Washington di aprire la strada all'invio di aerei da combattimento F-16 in Ucraina. Molte grazie al segretario di Stato Usa Antony Blinken per la positiva e rapida collaborazione", ha scritto il capo della diplomazia olandese. Hoekstra ha osservato che ora i Paesi Bassi continueranno a discutere della questione con i partner europei. (Beb)