Egitto: il governo approva piano di assegnazione terreni a società in dollari

- Il governo egiziano ha approvato un piano per l'assegnazione di appezzamenti di terreno a favore di alcune società, autorizzando la vendita in dollari. Lo ha reso noto in un comunicato stampa il governo egiziano. L'Egitto sta attivamente cercando di attirare valuta estera nel Paese a causa di una grave carenza di riserve estere presso la Banca centrale, accentuata a seguito dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e dalla difficoltà del governo di procedere con le importazioni di beni dall'estero.(Cae)