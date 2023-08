Brasile: amministratore delegato Eletrobras si dimette dall'incarico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione ha già nominato il suo successore, Ivan Monteiro. L'economista ha fatto carriera nella banca statale Banco do Brasil, dove è diventato vicepresidente delle finanze, dei mercati dei capitali e delle relazioni con gli investitori nel 2009, durante il secondo mandato di Lula. È stato poi presidente di Petrobras durante il governo Temer, oltre che direttore di Credit Suisse in Brasile. Tra le possibilità valutate dal Cda viene considerata una concessione di più seggi nel Cda al governo federale (secondo azionista) o anticipare i pagamenti che l'ex azienda statale deve effettuare per poter così ridurre le tariffe energetiche. (Brb)