Libia: Governo di unità nazionale smentisce concessione del porto El Khums alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) ha negato oggi di aver dato in concessione il porto di El Khums alla Turchia o di aver accordato il permesso per stabilirvi basi militari straniere. Lo si legge in una dichiarazione congiunta del portavoce del Gun, Mohamed Hamouda, del direttore dell’Autorità portuale libica, Mohamed al Siwi, e del capo di Stato maggiore della Marina libica, il generale maggiore Noureddine al Bouni. Come riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”, i tre funzionari libici hanno definito “voci prive di fondamento” le informazioni circolate ieri su alcuni media turchi riguardo la concessione in affitto del porto di El Khums per 99 anni ad Ankara, che vi avrebbe stabilito una base militare. Hamouda, inoltre, ha lanciato un appello ai media affinché indaghino approfonditamente l’attendibilità delle notizie, per evitare di “infiammare l’opinione pubblica libica”. Da parte loro, Al Siwi e Al Bouni hanno precisato che per il porto di El Khums esiste un piano di sviluppo elaborato dal Gun, con l’obiettivo di sviluppare gli scambi commerciali, a beneficio dell’economia nazionale.(Lit)