Brasile: ministro Giustizia chiede a Polizia federale di indagare su blackout ferragosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blackout è iniziato intorno alle 8,30 e il collegamento è stato ristabilito alle 14,49. Roraima è stato l'unico stato a non essere interessato poiché è l'unico che non è collegato al sistema elettrico nazionale. "Quello che è successo oggi è estremamente raro perché abbiamo un sistema efficiente. Perché si verifichi un evento di questa portata, dobbiamo aver avuto due eventi simultanei, in linee di trasmissione ad alta capacità", ha detto il ministro. (segue) (Brb)