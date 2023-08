Corea del Sud: Yoon arrivato negli Usa, oggi vertice con Biden e Kishida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceconsigliere per la Sicurezza nazionale sudcoreano, Kim Tae-hyo, ha precedentemente anticipato che dovrebbero essere adottati due documenti: “I principi di Camp David” e “Lo spirito di Camp David”. Il primo riguarda l’impegno a rafforzare la cooperazione con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e le isole del Pacifico; il secondo la cooperazione nella deterrenza estesa e per la sicurezza economica. Sarebbe in discussione anche la firma di un terzo documento. Yoon ripartirà dagli Stati Uniti questa sera. (segue) (Git)