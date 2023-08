Taiwan: vicepresidente Lai tornato a Taipei dopo viaggio in Paraguay con soste negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di rientrare Lai ha sostato per circa dieci ore a San Francisco, mentre durante il viaggio per Assunzione si era fermato per circa 25 ore a New York. In entrambi i casi il leader, candidato alle elezioni presidenziali del 2024, ha incontrato Laura Rosenberger, presidente dell’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto statunitense, e ha partecipato a eventi con le comunità taiwanesi locali. La Cina, che rivendica la sovranità su Taiwan, nei giorni scorsi ha ribadito attraverso il suo ministero degli Esteri l’opposizione a ogni forma di interazione ufficiale tra rappresentanti di Taipei e degli Usa e ha minacciato “misure risolute e forti per salvaguardare la propria sovranità e integrità territoriale”. (Cip)