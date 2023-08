Russia: respinti nuovi attacchi droni ucraini contro Mosca e nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorita della Russia hanno distrutto droni ucraini a Mosca e nel cieli sopra il Mar Nero. "Ieri notte, mentrw tentataca di raggiungere Mosca, le forze di difesa aerea hanno distrutto un drone. La carcassa del drone è caduta nell'area del Centro dlle esposizioni, e non ha causato danni significativi all'edificio", ha detto il sindaco Sergej Sobjanin. I servizi di emergenza della capitale sono sul posto e, secondo le prime informazioni a disposizione, non sono state identificate vittime, ha aggiunto il sindaco della capitale russa. Secondo il ministero della Difesa russo, l'attacco è stato effettuato dalle forze di Kiev alle 4 del mattino ora locale (le 3 in Italia) e ha preso di mira alcuni obiettivi "a Mosca e nella regione" limitrofa. Il Centro delle esposizioni, situato nella parte occidentale della capitale russa a circa 5 chilometri dal Cremlino, ospita solitamente fiere e conferenze. "Su uno dei padiglioni" del complesso è stato riscontrato "un crollo parziale del muro esterno", ha riferito l'agenzia di stampa statale russa "Tass", citando i servizi di emergenza. Secondo l'agenzia, anche lo spazio aereo nei dintorni dell'aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca è stato chiuso per breve tempo. (segue) (Rum)