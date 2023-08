Usa-Corea del Nord: portavoce Kirby, Biden ha proposto incontro con Kim “senza precondizioni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirby non ha specificato quando è stata avanzata la proposta, che suggerisce un’intensificazione degli sforzi di interlocuzione di Washington con Pyongyang. Finora sono stati attivati diversi canali, ma non ai massimi livelli. Il precedente presidente statunitense, Donald Trump, invece, ha incontrato Kim di persona tre volte. In assenza di una risposta di Pyongyang all’amministrazione Biden, Kirby ha evidenziato la necessità di prepararsi a ogni evenienza. “Finora non ha mostrato alcun interesse”, ha detto riferendosi a Kim. “Dobbiamo assicurarci di essere pronti sotto ogni altro aspetto a difendere i nostri interessi di sicurezza nazionale e quelli dei nostri alleati sudcoreani e giapponesi”, ha proseguito, spiegando che “ciò significa mettere più capacità nella regione”. (segue) (Git)