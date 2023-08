Usa-Corea del Nord: portavoce Kirby, Biden ha proposto incontro con Kim “senza precondizioni” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirby, infine, ha ipotizzato che da parte della Corea del Nord potrebbe esserci una reazione al vertice odierno. “Potrebbe esserci una sorta di azione provocatoria, ma semplicemente non sappiamo come sarà e non sarebbe un buon uso del nostro tempo preoccuparci troppo di questo”, ha concluso. A questo proposito l’intelligence di Seul ritiene che la Corea del Nord stia preparando nuovi test di missili balistici intercontinentali e che potrebbe lanciare in orbita un satellite spia tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, dopo che un simile tentativo era fallito lo scorso maggio. (Git)