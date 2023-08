Torino: Appendino (M5s) su strage Thyssen, finalmente un minimo di giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente un minimo di giustizia per i morti della ThyssenKrupp. La tragedia del 6 dicembre 2007 ha segnato un prima e un dopo per le 7 vittime e i loro cari ma anche per tutta Torino. In questi giorni, finalmente l'amministratore delegato Harald Espenhahn sta iniziando a scontare la sua pena: un giorno che aspettavamo da troppi anni. Un abbraccio alle famiglie che non hanno mai smesso di battersi per la giustizia. Lo ha affermato in una nota stampa la parlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino (Rpi)