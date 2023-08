Brasile: amministratore delegato Eletrobras si dimette dall'incarico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wilson Ferreira è stato presidente di Eletrobras tra il 2018 e il 2021, durante i governi dei presidenti Michel Temer e Bolsonaro, elaborando la strategia che ha portato alla privatizzazione dell'azienda: taglio dei costi, licenziamenti e vendita di asset. Nel 2021, in polemica con il governo Bolsonaro e credendo che la privatizzazione non sarebbe mai avvenuta, lasciò l'incarico per poi rientrare proprio al termine del processo concluso a settembre 2022. (segue) (Brb)