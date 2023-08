Algeria-Emirati: lettera del presidente Tebboune all’omologo Mohammed bin Zayed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica popolare dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha indirizzato, oggi, una lettera manoscritta all’omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, a proposito delle “relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli e delle modalità per rafforzarle”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che la lettera è stata recapitata oggi dall’ambasciatore algerino ad Abu Dhabi, Omar Fritah, al vice presidente emiratino, Mansur bin Zayed al Nahyan, che lo ha ricevuto presso il palazzo Al Watan. Durante l’incontro, i due hanno discusso della “cooperazione in atto tra gli Emirati e l’Algeria e delle misure da adottare per intensificarla, nell’interesse reciproco dei due Paesi e dei due popoli fratelli”. Mansur bin Zayed e Fritah, inoltre, hanno parlato di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune.(Ala)