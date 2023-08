Siria: sanzioni Usa contro due fazioni armate accusate di gravi violazioni dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a due fazioni armate, la brigata Suleiman Shah e la Divisione Hamza, entrambe sostenute dalla Turchia, accusate di “gravi violazioni dei diritti umani nel nord della Siria, inclusi rapimenti, violenze fisiche e stupri”. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato oggi dal dipartimento di Stato Usa. Di tali abusi, si legge nel documento, si attribuisce la responsabilità soprattutto a Mohammad al Jazim e al fratello Walid, entrambi capi della brigata Suleiman Shah, e a Sayf Boulad Abu Bakr, comandante della Divisione Hamza. Nel mirino delle sanzioni Usa, secondo il comunicato del dipartimento di Stato, è finito, inoltre, un rivenditore di automobili di proprietà di Mohammad al Jasim. “Dopo dodici anni di sofferenze immense, i siriani continuano a subire abusi dei diritti umani per mano di molte parti coinvolte nel conflitto”, si legge nel comunicato, secondo il quale le sanzioni imposte oggi “dimostrano l'impegno degli Stati Uniti nell’individuare le responsabilità degli autori di violazioni dei diritti umani in Siria, indipendentemente dagli attori coinvolti e nel perseguire la giustizia in favore delle vittime e dei sopravvissuti”. “Insieme agli alleati e ai partner, gli Stati Uniti continueranno a fornire un solido sostegno per promuovere il rispetto della dignità e dei diritti umani di tutti i siriani”, aggiunge il dipartimento di Stato.(Res)