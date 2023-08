Argentina: record di piogge nella provincia di Buenos Aires, alluvioni e voli cancellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti piogge in Argentina hanno causato allagamenti nella provincia di Buenos Aires e voli cancellati. Si tratta del record di precipitazioni per il mese di agosto negli ultimi 60 anni. Le piogge sono iniziate mercoledì notte e sono continuate fino a giovedì. L'area più colpita è stata il nord-ovest della provincia, in particolare il comune di La Plata. "Le forti precipitazioni stanno provocando allagamenti e straripamenti in zone critiche", ha riferito la direzione di Idrometeorologia locale, che ha spiegato che "sono state registrate raffiche tra i 60 e i 70 chilometri orari". Il comune di La Plata ha spiegato di aver intensificato le opere di prevenzione sulle strade pubbliche e di aver lavorato "per sbloccare fossi e canali di scolo, con l'assistenza alle famiglie colpite dalle inondazioni". (segue) (Abu)