Argentina: record di piogge nella provincia di Buenos Aires, alluvioni e voli cancellati (2)

- "Le squadre stanno assistendo le famiglie colpite e visitando quelle zone che, a causa delle forti piogge e dell'allagamento dei torrenti, sono temporaneamente allagate", ha spiegato la sottosegretaria alla Gestione dei rischi del comune, Martina García. Più di un centinaio di voli subiscono le conseguenze della forte tempesta negli aeroporti Jorge Newbery (usato per voli nazionali e quelli con paesi limitrofi) e Ezeiza (dove operano principalmente voli internazionali e, in misura minore, voli domestici). Tra i due aeroporti ci sono 93 voli in ritardo, 27 hanno dovuto essere cancellati e sette deviati ad altri aeroporti per l'impossibilità di atterrare. (Abu)