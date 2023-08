Corea del Sud: Yoon arrivato negli Usa, oggi vertice con Biden e Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è arrivato negli Stati Uniti per partecipare oggi al vertice con l’omologo Joe Biden e col primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. L’areo del presidente sudcoreano è atterrato nella base di Andrews, nel Maryland. I tre leader si erano già incontrati a maggio a margine del G7 in Giappone e il summit odierno, ospitato da Biden nella residenza presidenziale di Camp David, dovrebbe istituzionalizzare la cooperazione in questo formato. I tre Paesi rafforzeranno la cooperazione in materia di sicurezza ed espanderanno i partenariati strategici per la prosperità comune, ha annunciato Yoon sul social network X prima di partire. (segue) (Git)