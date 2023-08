Usa-Arabia Saudita: Blinken e omologo Bin Farhan discutono di questioni bilaterali e regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio telefonico col ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al Saud, per discutere una serie di questioni bilaterali e regionali. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha ringraziato l’Arabia Saudita per aver riunito a Gedda all’inizio di questo mese i rappresentanti di oltre 40 Paesi per discutere i principi di una pace giusta e duratura in Ucraina. I due responsabili della diplomazia hanno concordato di continuare a lavorare insieme per porre fine al devastante conflitto in Sudan. Si sono inoltre impegnati a raddoppiare gli sforzi per garantire una pace duratura nello Yemen attraverso un processo di pace yemenita mediato dalle Nazioni Unite.(Was)