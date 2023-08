© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profondamente addolorato per la tragedia avvenuta sul Monte Mangart dove hanno perso la vita due militari soccorritori della Guardia di finanza, che si stavano addestrando: Giulio Alberto Pacchione di 28 anni e Lorenzo Paroni di 30. “Alle loro famiglie le mie più sentite condoglianze”. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)