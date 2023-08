Brasile: Lula firma decreto che vieta vendita azioni Eletrobras del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto in cui vieta la possibilità da parte del governo di vendere azioni detenute della compagnia elettrica brasiliana Eletrobras. L'azienda è stata privatizzata lo scorso anno attraverso l'Offerta pubblica di acquisto di azioni sul mercato azionario brasiliana. Il governo detiene tuttavia ancora il 40 per cento delle quote. Il decreto cancella le azioni anche dalla lista di beni inseriti nel Programma di partnership e investimenti (Ppi) che valuta e struttura progetti per il trasferimento di beni pubblici al settore privato. (segue) (Brb)