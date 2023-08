Roma: bimbo di 8 anni muore affogato a Palombara Sabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 8 anni è morto oggi pomeriggio a Palombara Sabina, in provincia di Roma. Il piccolo è morto annegato risucchiato, probabilmente, da una delle vasche all'interno delle Terme di Cretone. La tragedia si è consumata durante le operazioni di svuotamento per la pulitura delle piscine. Per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. (Rer)