Ambiente: Centinaio (Lega), interrogazione al governo su problema cinghiali

- "L'ennesima aggressione di un cinghiale, questa volta a danno di una donna a Travacò Siccomario, alle porte di Pavia, è la dimostrazione che la presenza eccessiva di questi animali selvatici è ormai un problema di ordine pubblico, non solo igienico-sanitario". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato ed esponente della Lega, Gian Marco Centinaio, che aggiunge: "Oltre a essere vettori di peste suina, con i danni che essa comporta agli allevamenti e al settore agroalimentare, i cinghiali sono diventati un pericolo per gli esseri umani, anche nelle loro normali attività quotidiane. Non è certo questo un modello sostenibile di convivenza tra uomini e animali e da tempo chiedo di intervenire per impedire nuovi pericoli. Tornerò a farlo nelle prossime settimane attraverso un'interrogazione parlamentare che rivolgerò al governo", conclude il senatore Centinaio. (Com)