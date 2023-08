Brasile: numero omicidi in calo del 3,4 per cento nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile è stata registrata una riduzione del numero di omicidi pari all'3,4 per cento nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo riferisce il quotidiano "G1", presentando il Monitor della violenza, basato sui dati ufficiali raccolti presso i 26 stati e il Distretto federale. Nella prima metà di quest'anno sono state registrate 19.742 morti violente, contro le 20.435 dei primi sei mesi del 2022, 687 in meno. Il numero include tutte le vittime di omicidio volontario (incluso il femminicidio), rapina e lesioni personali seguite da morte. In media nel Paese si sono registrati 110 morti violente al giorno. Lo scorso anno il Brasile aveva registrato un calo dell'1 per cento di morti rispetto all'anno precedente. (Brb)