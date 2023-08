Ucraina-Russia: Lukashenko, continueremo ad aiutare Mosca ma non entreremo in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia continuerà ad aiutare la Russia ma “non entrerà mai in guerra con l’Ucraina, a meno che Kiev non oltrepassi i confini”. Lo ha detto il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko in un’intervista concessa alla giornalista ucraina Diana Panchenko e ripresa dalla stampa di Minsk. "Ci può essere solo una minaccia: l'aggressione contro il nostro Paese. Se l'aggressione dell'Ucraina, come anche della Polonia, della Lituania o della Lettonia, avviene, risponderemo immediatamente con il nostro intero arsenale", ha spiegato il leader bielorusso. Lukashenko ha aggiunto che l’ipotesi secondo cui il Cremlino sta incitando la Bielorussia a prendere parte al conflitto è “una totale assurdità”. I russi, ha osservato il leader bielorusso, “hanno abbastanza forza lavoro, armi e attrezzature”, nonostante solo Minsk stia aiutando “apertamente” Mosca, mentre Kiev “è sostenuta da 55 Paesi”. (Rum)