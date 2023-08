Cipro: governo condanna decisione Repubblica Nord di costruire strada in “zona cuscinetto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicosia ha condannato la decisione dell’autoproclamata Repubblica del Nord di Cipro di costruire una strada nella “zona cuscinetto” che si trova al confine, tra i comuni di Pyla e Arsos. Lo riporta il quotidiano “Cyprus Mail”, sulla base di quanto riferito dal portavoce del governo Konstantinos Letymbiotis. Attualmente, l’unico modo per attraversare i due comuni è quello di passare per Pergama. Nel corso della giornata di oggi il ministero degli Esteri della Repubblica del Nord ha annunciato di voler effettuare “migliorie” alla strada tra Pyla e Arsos, ad oggi inaccessibile al traffico. Secondo Letymbiotis, le autorità cipro-turche stanno “cercando di creare nuovi insediamenti nella zona cuscinetto pianificando un nuovo ingresso illegale nell’area”. “Questo è un tentativo di violare lo status quo”, ha affermato il portavoce del governo, aggiungendo che Nicosia “sta lavorando per impedire che il piano vada avanti”. (Gra)