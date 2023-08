Brasile: governo istituisce programma de-carbonizzazione in Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rendere possibile la transizione di sistemi isolati in Amazzonia sono previsti investimenti per circa 5 miliardi di real (920 milioni di euro). Silveira stima infatti che le 211 centrali in uso emettano circa 2,3 milioni di tonnellate di Co2 all'anno (dati 2022). "Gli studi effettuati mostrano che grazie alle azioni previste nel programma si può evitare l'emissione di circa 1,5 milioni di tonnellate di Co2 derivanti dalla riduzione o dalla sostituzione del gasolio come fonte principale per la generazione di elettricità nella regione amazzonica". I dati del ministero dell'Energia mostrano anche che la regione settentrionale del Brasile spende circa 12 miliardi di real (2,2 milioni di euro) all'anno per fornire elettricità a sistemi isolati in Amazzonia. (Brb)