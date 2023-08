Iraq: compagnia norvegese Dno, ripresa parzialmente produzione petrolio nel Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera norvegese Dno ha annunciato la parziale ripresa della produzione nel giacimento di Tawke, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha riferito oggi Dno in un comunicato stampa, sottolineando che la produzione era già stata riavviata il mese scorso. La compagnia norvegese ha aggiunto che il giacimento di Tawke sta producendo 40 mila barili di petrolio al giorno, in calo rispetto ai 44.400 del primo trimestre di quest'anno. Circa la metà della produzione di Tawke viene consegnata al governo regionale del Kurdistan, mentre il resto viene venduto da Dno a società commerciali locali e trasportato con autocisterne, si legge nella nota. I prezzi si aggirano in media attorno al 50 per cento dei livelli precedenti alla chiusura e le vendite sono suddivise al 75 per cento e al 35 per cento, rispettivamente tra Dno e il suo partner per la licenza di Tawke, Genel Energy. (segue) (Res)