Montagna: Siracusano, cordoglio per finanzieri scomparsi svolgendo con passione proprio lavoro

- Due finanzieri in forza alla stazione Sagf di Tarvisio, Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchioni, sono drammaticamente scomparsi stamane durante un addestramento sul pilastro del Piccolo Mangart. “Esprimo sincero cordoglio alle famiglie di questi due giovani e vicinanza al corpo della Guardia di finanza”. Così in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Stavano svolgendo con passione, serietà e impegno il proprio lavoro - come fanno ogni giorno migliaia di donne e uomini in divisa - e tragicamente oggi non sono più tra di noi", aggiunge. (Rin)