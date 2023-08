© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Evergrande ha presentato oggi istanza di fallimento a New York. Lo riferisce la stampa statunitense. Nel marzo di quest'anno, Evergrande aveva presentato un piano di ristrutturazione multimiliardario per ripagare i suoi creditori internazionali. La società aveva più di 270 miliardi di dollari di passività. (Was)