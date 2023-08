Energia: accordo quinquennale tra l’emiratina Adnoc e Japan Petroleum Exploration (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di petrolio dagli Emirati rappresentano il 25 per cento delle importazioni totali di greggio del Giappone, che è il principale acquirente mondiale di idrocarburi da Adnoc. L’accordo concluso oggi, secondo Al Ebri, “rafforza la posizione di Adnoc come partner mondiale per le esportazioni di gnl e mette in luce la presenza internazionale della compagnia, in particolare sul mercato asiatico”. Lo scorso aprile, Adnoc aveva firmato due accordi con le compagnie giapponesi Kawasaki e Japan Organization for Metals and Energy Security per la fornitura di idrogeno. Inoltre, a luglio, la compagnia emiratina aveva siglato un accordo da 9 miliardi di dollari con la società indiana Indian Oil Corporation, per la fornitura annua di 1,2 milioni di tonnellate di gas per 14 anni. A febbraio, infine, Adnoc Gas aveva inviato la prima nave container con 137.000 metri cubi di gnl al terminale galleggiante tedesco di Elbehafen. (Res)