Brasile: governo istituisce programma de-carbonizzazione in Amazzonia

- Il governo del Brasile ha istituito il programma Energie di Amazzonia, definito da Brasilia "il più grande piano di de-carbonizzazione del mondo". Lo riferisce una nota della presidenza brasiliana in cui si evidenzia che il piano ha l'obiettivo di "ridurre l'uso del gasolio nella produzione di energia nella regione e, di conseguenza, ridurre l'emissione di gas serra, sostituendo il processo di generazione dell'energia con fonti rinnovabili". In particolare, "il programma intende garantire la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico per gli oltre 3,1 milioni di persone che dipendono da sistemi isolati nella regione", ha affermato il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira. "E' una delle azioni che stiamo implementando sulla via della transizione energetica. Migliorerà la vita delle persone, porterà sviluppo in Amazzonia e allo stesso tempo contribuirà a ridurre le emissioni di gas serra", ha continuato il ministro, evidenziando che il programma mira anche a portare più servizi energetici di qualità alla popolazione dell'Amazzonia, in particolare alle comunità isolate, dove la generazione di energia è principalmente legata all'uso di gasolio. (segue) (Brb)