Siria: media, ministro Affari sociali incontra capo missione Intersos Caburrosso

- Il ministro degli Affari sociali e del Lavoro della Repubblica araba di Siria, Louay al Munajjid, ha incontrato, oggi, a Damasco, il capo della missione dell’organizzazione Intersos, Pietro Caburrosso, con il quale ha discusso del rafforzamento della cooperazione in materia di formazione professionale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana statale “Sana”. Durante i colloqui, Al Munajjid ha sottolineato “la necessità di rafforzare la cooperazione in diversi settori, mediante riunioni tecniche”, sviluppando “meccanismi di collaborazione” da mettere in atto in vari ambiti, “in funzione delle necessità”. Il ministro siriano, inoltre, ha posto l’accento sull’esigenza di “effettuare visite congiunte per valutare l’impatto dei programmi realizzati” nelle diverse regioni della Siria, elaborando “rapporti periodici” per monitorarne i risultati. Al Munajjid, infine, ha suggerito di riabilitare i “centri per lo sviluppo rurale afferenti al ministero (degli Affari sociali e del Lavoro, ndr)”, a beneficio delle zone svantaggiate del Paese. (Lib)