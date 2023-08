Salario minimo: Appendino (M5s), Meloni perde tempo, soldi ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per perdere altro tempo sul salario minimo, su cui è ideologicamente contraria, ora Giorgia Meloni si lamenta perché noi che lo proponiamo non avremmo indicato dove prendere i soldi necessari per agevolare gli imprenditori che dovranno aumentare gli stipendi. Lo ripeto ancora una volta: iniziamo da dove i soldi ci sono". Lo scrive su Facebook la deputata del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, che aggiunge: "Iniziamo, come chiediamo da più di un anno, dal tassare gli extraprofitti dei settori che hanno accumulato grandi ricchezze dalla pandemia in poi, quindi armi, assicurazioni, energia e farmaceutico. Lo chiedono 3,6 milioni di lavoratori poveri a cui il salario minimo legale a 9 euro all'ora porterebbe in media a un aumento annuo di 800€. Facciamoci sentire insieme: firmiamo tutti la petizione popolare che abbiamo lanciato insieme alle altre forze di opposizione per chiedere il salario minimo legale subito", conclude Appendino. (Rin)