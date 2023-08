Brasile: ministro Giustizia chiede a Polizia federale di indagare su blackout ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha inviato una lettera alla Polizia federale (Pf) chiedendo un'indagine sulle cause del blackout elettrico registrato il 15 agosto, in cui 25 stati e il Distretto federale sono rimasti senza corrente per oltre mezza giornata. Nel suo profilo sui social network, il ministro ha dichiarato di aver inviato la richiesta di una "indagine di polizia sull'interruzione anomala" del servizio, precisando che "il provvedimento si rende necessario in considerazione dell'assenza, sinora, di elementi tecnici che spieghino l'accaduto". "E' opportuna un'analisi più ampia che consideri anche la possibilità di atti illeciti". Il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, aveva per primo invocato l'indagine con lo scopo di capire "se questi eventi siano stati eminentemente tecnici o se ci sia stato errore umano o addirittura dolo". (segue) (Brb)