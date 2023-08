Montagna: Stefania Craxi (FI), profondo cordoglio per finanzieri scomparsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Esprimo il più profondo cordoglio per il tragico incidente che durante un'attività di addestramento è costato la vita a Giulio Alberto Pacchione e a Lorenzo Paroni. Sono vicina ai familiari dei due giovani servitori dello Stato, e stringo in un ideale abbraccio le donne e gli uomini della Guardia di finanza". Lo afferma in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. (Com)