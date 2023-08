Nigeria: morti 20 agenti della sicurezza in attentato ad elicottero militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 20 agenti di sicurezza nigeriani sono morti nello schianto di un elicottero in missione di evacuazione militare nello Stato del Niger, a nord di Abuja, azione rivendicata da un gruppo armato locale. Lo ha riferito oggi il maggiore generale Edward Buba, spiegando ai giornalisti che era in corso un'operazione di evacuazione dei feriti e dei militari morti in un'imboscata effettuata contro elementi dell'esercito da banditi armati nel villaggio di Chukuba, nell'area del governo locale di Shiroro. In conferenza stampa, Buba ha precisato che al momento dello schianto a bordo dell'aereo erano presenti 14 militari e sette feriti, insieme ai due piloti ad altrettanti membri dell'equipaggio. Le forze armate hanno aperto un'indagine per determinare la causa dell'incidente. Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha commentato l'accaduto elogiando gli ufficiali che "stavano rispondendo alla chiamata del dovere" durante una missione di evacuazione. "Nel loro servizio dedicato al nostro amato Paese, hanno pagato il prezzo più alto", ha dichiarato il capo dello Stato. L'elicottero era decollato dal Kaduna Airfield a Minna ma ha perso il contatto con le torri di controllo sia di Kaduna che di Minna. L'attacco è stato rivendicato da Dogo Gide, leader di un gruppo armato attivo nella Nigeria nord-occidentale, al confine con Niger e Ciad. (Res)