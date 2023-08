Scuola: Valditara, risorse Mof saranno attribuite a istituti entro 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di assegnazione dei fondi alle scuole sono in corso di perfezionamento e al vaglio degli organi di controllo. “Gli uffici del ministero dell’Istruzione e del Merito, cui ho dato precise indicazioni in tal senso, stanno lavorando per fare in modo che entro il 31 agosto le risorse siano attribuite alle scuole e che entro il mese di settembre i compensi siano effettivamente percepiti dai titolari”. Così in una nota Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito. “Quest’anno la firma del contratto integrativo nazionale con cui si ripartiscono le risorse del Mof (Modello organizzativo finlandese) destinate al Fondo di istituto (Fis), risorse necessarie per retribuire le attività aggiuntive svolte dal personale scolastico nell’a.s. 2022/2023, è avvenuta soltanto nel mese di luglio avendo dovuto attendere, a differenza degli anni passati, la firma del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, che ha rifinalizzato una quota parte proprio del Mof, oltre a dare seguito ad alcune osservazioni sollevate dal ministero dell’Economia e delle Finanze conseguenti alla procedura di rinnovo del contratto nazionale in corso. Subito dopo la firma del contratto integrativo abbiamo interloquito con il Mef al fine di procedere con l’attribuzione delle risorse così da evitare ritardi”, aggiunge. (Rin)