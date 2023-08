Russia-Iran: telefonata Putin-Raisi, focus su sviluppo cooperazione e adesione Teheran a Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto oggi un colloquio telefonico con il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, con cui ha discusso dello sviluppo della cooperazione bilaterale e di una possibile adesione di Teheran al gruppo Brics. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, sulla base di quanto riferito dal Cremlino attraverso una nota. Durante la telefonata, si legge nel comunicato, “sono state affrontate le questioni relative all'espansione della cooperazione negli affari internazionali e regionali, tenendo conto anche della partecipazione dell'Iran come membro a pieno titolo alla conferenza dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, nonché del suo interesse a partecipare alle attività Brics". Nel corso del colloquio, i due presidenti hanno espresso soddisfazione per “l’alto livello” delle relazioni russo-iraniane. (Rum)