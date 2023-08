Roma: danneggia auto e tenta di prendere la pistola ad un poliziotto, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danneggia auto e motorini in sosta in zona Termini a Roma e tenta di rubare la pistola al poliziotto intervenuto per fermarlo. E’ quanto accaduto ieri in via Nino Bixio dove l’uomo, un cittadino del Mali di 40 anni, impugnando un tondino di ferro, si stava accanendo contro le carrozzerie delle auto e dei ciclomotori parcheggiati in zona. A notarlo sono stati due agenti della questura di Roma che sono intervenuti per fermarlo. L’uomo li ha aggrediti colpendoli e, nella colluttazione, ha tentato anche di sfilare la pistola dalla fondina di uno dei due agenti. Tentativo non riuscito. I poliziotti, quindi, lo hanno immobilizzato e arrestato per tentata rapina, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due agenti, dopo le formalità, sono stati costretti alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni. L’arresto è stato convalidato dal gip del tribunale di Roma.(Rer)