Brasile-Italia: successo per concerto violinista Giuseppe Gibboni in ambasciata

- Si è tenuto ieri sera nella preziosa cornice della Sala Nervi dell'ambasciata italiana a Brasilia il concerto "Virtuoso. Concerto italiano per violino e orchestra" con il violino solista, Giuseppe Gibboni, accompagnato dall'Orchestra sinfonica del Teatro nazionale Claudio Santoro con la direzione del maestro Claudio Cohen. Lo riferisce la sede diplomatica in una nota. Il coinvolgimento e la grande partecipazione del pubblico, circa 250 persone, sono stati intensi e hanno dimostrato, ancora una volta, il fortissimo apprezzamento per la musica erudita italiana e per il talento dell'artista ospite. (segue) (Com)