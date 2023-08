Brasile-Italia: successo per concerto violinista Giuseppe Gibboni in ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il repertorio prevedeva esclusivamente opere di compositori italiani come Niccolò Paganini, Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini. A grande richiesta del pubblico, sono stati eseguiti diversi bis, durante i quali è stata suonata anche musica di Ennio Morricone (brano dalla colonna sonora del film "The Mission"). Secondo l'ambasciatore Francesco Azzarello, "è un vero piacere poter promuovere la musica, la cultura e l'arte italiana in Brasile, attraverso giovani e pluripremiati artisti come il Maestro Gibboni. Per chi non fosse riuscito a partecipare personalmente alla serata, abbiamo provveduto a lasciare la registrazione sul nostro canale YouTube, al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=sKubEo8DXes ", ha detto il diplomatico. (Com)