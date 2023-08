© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dei due giovani finanzieri del soccorso alpino, Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, coinvolti ieri in un tragico incidente sulle Alpi Giulie, mentre erano impegnati in attività di addestramento. “Alla famiglia e ai colleghi tutta la mia vicinanza”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. (Com)