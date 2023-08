© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto ieri, all’età di 96 anni, l’architetto Saverio Busiri Vici. "Con la scomparsa di Saverio Busiri Vici Roma perde un illustre professionista, parte di una famiglia di architetti da secoli al servizio della città", lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "Riposi in pace", aggiunge. (Com)